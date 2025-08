Strada chiusa al traffico dalla Regione in arrivo fondi per 650mila euro

La Regione Marche ha stanziato 650mila euro per il Comune di Moresco per la realizzazione di interventi urgenti sulla strada comunale ‘Montefiore Corta’: l’amministrazione comunale tira un sospiro di sollievo. Sollievo dovuto, dal momento in cui la strada comunale in questione è stata riconosciuta ad alto rischio dissesto idrogeologico, al punto di essere stata interdetta al transito da oltre un anno con regolare ordinanza emessa dal sindaco. "La ‘Montefiore Corta’ – commenta il primo cittadino Massimiliano Splendiani – è un’arteria di fondamentale collegamento con le due strade provinciali di confine, oltre ad essere la strada su cui sono ubicate abitazioni i cui residenti sono costretti a fare molti chilometri in più per raggiungere il paese, a causa della strada chiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strada chiusa al traffico, dalla Regione in arrivo fondi per 650mila euro

In questa notizia si parla di: strada - regione - 650mila - euro

Strada dissestata, salta il Giro del Friuli a Tramonti: "La Regione non è stata coinvolta per tempo" - Cambio di programma per il Giro del Friuli Venezia Giulia juniores. A poche settimane dal via alla competizione ciclistica gli organizzatori sono stati costretti a una modifica del percorso dopo l'ultimo sopralluogo dell'Edr lungo la strada provinciale 57 tra Clauzetto e Campone.

Nucleare, Regione Lombardia firma accordo con l'agenzia per energia atomica: "Strada percorribile" - Siglato a Milano un protocollo d'intesa sull'uso 'pacifico' dell'energia nucleare. Si tratta del primo memorandum siglato in assoluto dall'Ageniza internazionale per l'Energia atomica a livello regionale.

Colico, svolta in Regione: strada aperta per il referendum - Una svolta importante nella vicenda del possibile passaggio di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio.

Primi regolamenti della giunta regionale per il sostegno alla nautica. 650 mila euro alle imprese e 460 mila ai piccoli armatori Vai su Facebook

A San Benedetto in Alpe (FC) concluse le opere per sistemare la frana e l’alveo del rio Fiumicino; Giaveno conta i danni del maltempo: 650mila euro e cinque frane; Regione Lombardia, 650mila euro per sostenere la musica popolare.