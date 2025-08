Stop ai medici gettonisti Ne parlano Martina Castigliani Alessandro Riccardi e Francesco Lo Torto

È entrato in vigore lo stop ai medici gettonisti, ma nessuno li ha ancora sostituiti. Ne hanno parlato in una diretta riservata agli abbonati YouTube de il Fatto Quotidiano il presidente Simeu e direttore del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Alessandro Riccardi, la vicecaporedattrice de il Fatto.it Martina Castigliani e il giornalista Francesco Lo Torto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop ai medici gettonisti. Ne parlano Martina Castigliani, Alessandro Riccardi e Francesco Lo Torto

In questa notizia si parla di: stop - medici - gettonisti - martina

Sanità , stop ai medici a gettone dal 31 luglio. Si prospetta un'estate critica negli ospedali italiani - Sono sempre di meno i medici negli ospedali italiani. Una criticità non nuova, e legata all’annosa carenza di personale, ma con l’arrivo dell’estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: la domanda di assistenza, infatti, aumenterà , mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato ad assottigliarsi ulteriormente per l’'effetto feriè ed anche per.

Medici pronto soccorso: “Con stop gettonisti c’è il rischio chiusura senza piano B’ - (Adnkronos) – La fine dell'epoca dei medici 'a gettone' nella sanità pubblica – dal 31 luglio non sarà più possibile per Asl e ospedali sottoscrivere nuovi contratti con le cooperative – apre una fase di incertezza nella copertura delle carenze di personale nei reparti più sofferenti della sanità pubblica come i pronto soccorso.

Ue, stop ai dispositivi medici cinesi. Le ragioni della scelta - La Commissione europea ha deciso di escludere le aziende cinesi dagli appalti pubblici dell’Ue per dispositivi medici di valore superiore a cinque milioni di euro.

L’attore sarebbe stato ricattato per le sue chat intime e gli audio con la modella e influencer Martina Ceretti Vai su Facebook

Stop ai medici gettonisti. Ne parlano Martina Castigliani, Alessandro Riccardi e Francesco Lo Torto; Medici gettonisti, arriva lo stop: per i pronto soccorso rischio paralisi ad agosto, possibili buchi negli organici; Fine vita, prima di morire in Svizzera Martina Oppelli ha denunciato l'Asl per tortura.

Medici gettonisti, arriva lo stop: per i pronto soccorso rischio paralisi ad agosto, possibili buchi negli organici - Da giovedì, in seguito a una legge fermamente voluta dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, non potranno più essere ... Si legge su ilmessaggero.it

Il caso. Stop a medici gettonisti: ecco come si organizza la sanità - In vigore il divieto di nuovi contratti, i sindacati: assumere con regolari concorsi. Segnala msn.com