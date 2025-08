Stephen King elogia una serie thriller sottovalutata | Non ho idea di cosa stia succedendo E mi piace

Mayor of Kingstown, la serie di Taylor Sheridan, divide pubblico e critica ma ha conquistato un fan d'eccezione: Stephen King. Lo scrittore ha elogiato il thriller per la sua complessità , contribuendo a rilanciare l'attenzione sulla serie. Quando Stephen King twitta, il pubblico ascolta. Che si tratti di un film horror o di un thriller urbano dai toni cupi, il suo timbro approvativo può cambiare le sorti di un progetto. È successo con Mayor of Kingstown, un'opera firmata Taylor Sheridan, che da quattro stagioni oscilla tra plausi entusiasti e critiche spietate. Ma King non ha dubbi. L'enigma di Kingstown Quella di Mayor of Kingstown è una traiettoria strana: amato dal pubblico, trascurato dalla critica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen King elogia una serie thriller sottovalutata: "Non ho idea di cosa stia succedendo. E mi piace"

