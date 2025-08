Stazione la sfida dell’Artrov | Trecento metri di sicurezza

Sette anni in Tibet è un bellissimo film di Jean Jacques Annaud con uno splendido Brad Pitt. E’ la metafora di un percorso, anche di un ritrovarsi. Sette anni sono lunghi e possono cambiare anche un uomo ma dopo quel lasso di tempo ci si può guardare indietro e avere alcune certezze. Sono sette gli anni dell’ Artrov. Il titolare Riccardo Bianchini è sempre uguale, stesso entusiasmo e stessa voglia di vivere il ristorante come un luogo buono, è diventato nonno ma non lo dimostra. L’Artrov è un ristorante, ma anche un presidio rassicurante in un luogo considerato problematico per la presenza della umanitĂ che caratterizza da sempre i dintorni delle stazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

