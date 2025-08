Stazione Bologna 45 anni fa la strage

9.52 Sono passati 45 anni dalle ore 10.25 del 2 agosto 1980, quando una bomba devastò la stazione ferroviaria di Bologna: 85 morti e oltre 200 feriti nel piĂą grave attentato terroristico della storia d'Italia. Nella cerimonia di commemorazione delle vittime della strage neofascista, il presidente dell'associazione dei familiari, Bolognesi, ha ringraziato i magistrati della Procura generale che, con le loro indagini, hanno fatto luce sul massacro. Corteo, 3 fischi di locomotore e minuto di silenzio in memoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: stazione - bologna - anni - strage

La Coppa Italia arriva a Bologna, Italiano e alcuni giocatori in stazione: video - I tifosi hanno aspettato i rossoblĂą anche a Casteldebole per accoglierli e ringraziarli dell'impresa

La Coppa Italia arriva a Bologna: Italiano in stazione con il trofeo, l’abbraccio dei tifosi da Roma - Bologna, 15 maggio 2025 – Mister Vincenzo Italiano scende dal treno alle 5.06. Ha la Coppa Italia in braccio.

Corrono verso la stazione con cocaina negli slip, coltelli e contanti: fermati 3 giovani nella notte a Bologna - Tre giovani arrestati a Bologna per spaccio: fermati con droga e armi in auto durante un controllo notturno della Polizia.

45 anni fa la strage di matrice neofascista alla stazione di Bologna. Furono 85 le vittime, oltre 200 i feriti. In mattinata il corteo in cittĂ e poi il minuto di silenzio nel piazzale antistante il luogo dell'esplosione. Il servizio di Stefano Corradino. Vai su X

45 anni fa la strage di matrice neofascista alla stazione di Bologna. Furono 85 le vittime, oltre 200 i feriti. In mattinata il corteo in cittĂ e poi il minuto di silenzio nel piazzale antistante il luogo dell'esplosione. Il servizio di Stefano Corradino. Vai su Facebook

Strage di Bologna, oggi il 45° anniversario; 2 agosto 1980: la strage fascista alla stazione di Bologna. Non abbiamo dimenticato, non dimentichiamo, non dimenticheremo; Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, le iniziative per non dimenticare.

Strage di Bologna, 45 anni dall’attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne - Quarantacinque anni fa, il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione Centrale di Bologna affollata di persone un ordigno ... lapresse.it scrive

La strage di Bologna, tra ricordi e silenzi: musica in omaggio ai comaschi coinvolti - Quarantacinque anni dopo il tragico evento, canti, pensieri e testimonianze degli amici A 45 anni dalla strage alla stazione di Bologna del 1980, il dolore per le 85 persone uccise e per le centinaia ... Come scrive laprovinciadicomo.it