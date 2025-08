Star wars smentisce la teoria oscura su order 66

Il franchise di Star Wars continua a espandersi con nuove narrazioni ambientate nell'epoca della High Republic. Tra le recenti uscite, spicca la serie animata Young Jedi Adventures, che introduce un gruppo di giovani apprendisti alle prime fasi dell'addestramento Jedi. Questo articolo analizza le ultime novità riguardanti la sorte dei protagonisti e chiarisce alcuni aspetti legati alle teorie più oscure circolate tra i fan. lo stato attuale del gruppo di giovani Jedi in Young Jedi Adventures. una conferma rassicurante sulla sopravvivenza dei giovani protagonisti. Nel numero Star Wars: The High Republic – The Finale #1, scritto da Cavan Scott e illustrato da Marika Cresta, si assiste a un momento di celebrazione per la vittoria dei Jedi sui Nihil sul pianeta Dalna.

