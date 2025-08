Stadio Otto prestigiosi posti in prima fila I primi 12 sky box sono quasi pronti

Lo stadio e le strutture sono un asset. È un concetto che la famiglia Rivetti ha fatto suo fin dall’insediamento a Modena, avvenuto a giugno 2021. Era ancora periodo di Covid-19 e, nella conferenza stampa di presentazione, il presidente Carlo Rivetti mise subito le cose in chiaro parlando dello stadio Braglia, del centro sportivo, della foresteria e del museo. Non sono parole rimaste nel vuoto, e in questi anni proprio l’impianto di viale Monte Kosica ha subito le prime trasformazioni, con l’abbellimento del tunnel che dagli spogliatoi porta al campo, il rifacimento dell’area stampa avvenuto a promozione in Serie B acquisita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stadio. Otto prestigiosi posti in prima fila. I primi 12 sky box sono quasi pronti

In questa notizia si parla di: stadio - sono - otto - prestigiosi

Lazio Juve, i due pullman sono arrivati allo Stadio Olimpico: FOTO e VIDEO del pre-partita - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, i pullman di entrambe le squadre sono arrivati a destinazione! FOTO e VIDEO dell’approdo allo stadio Olimpico.

Il tumore ovarico è ancora difficile da curare, perché l’80 per cento dei casi è scoperto quando il tumore è in stadio avanzato, ma le prospettive della ricerca sono incoraggianti - I l tumore ovarico è ancora difficile da curare, perché l’80 per cento dei casi è scoperto quando il tumore è in stadio avanzato e le possibilità di sopravvivenza scarse; ma contro il carcinoma dell’ovaio le prospettive della ricerca sono incoraggianti e nel prossimo futuro molto potrebbe cambiare.

Ipotesi spareggio Inter-Napoli, ci sono due nodi: data e stadio! – CdS - La Lega Serie A mantiene in forte considerazione l’ipotesi spareggio scudetto tra Inter e Napoli. Ma deve ovviare a due nodi: la data e anche lo stadio.

Dai profili social di Marco: "Noi siamo questo, E ne vado fiero! Grazie Torino, ci rivediamo a ottobre." #MarcoNegliStadi2025 Torino, Stadio Olimpico - 09.07.2025 Vai su Facebook

Che spettacolo la nuova SuperTennis Arena! Preparatevi anche a un super weekend; Pepito Day: la festa aumenta di prestigio con nuove stelle -; Conto alla rovescia per Italia-Georgia di rugby, domenica 17 novembre allo stadio Ferraris.

Stadio. Otto prestigiosi posti in prima fila. I primi 12 sky box sono quasi pronti - È un concetto che la famiglia Rivetti ha fatto suo fin dall’insediamento a Modena, avvenuto a giugno 2021. Riporta sport.quotidiano.net