La prima uscita della stagione è già in archivio. Il gratificante pareggio di Gubbio proietta nel modo migliore la Vigor a un fine settimana che si chiuderà con un altro test: oggi pomeriggio alle 17:30, a San Lorenzo in Campo, contro l’ Osimana. Nella giornata di ieri i rossoblu sono tornati al lavoro per proseguire la preparazione, mister Magi è apparso sereno, soddisfatto, ma allo stesso tempo realista. "L’amichevole contro il Gubbio ha mostrato spunti interessanti, ma anche alcuni aspetti sui quali dobbiamo lavorare di più – dice il nuovo allenatore della Vigor -. Chiaramente ci teniamo stretti il risultato: un pareggio contro una squadra di professionisti, più avanti in preparazione, non può non gratificarci, ma c’è ancora tanto da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Spunti interessanti, ma c’è da lavorare"