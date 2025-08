FOLLONICA Tutto pronto per accogliere uno degli appuntamenti velici più importanti dell’estate: il Campionato Mondiale RS 500, in programma da lunedì a venerdì, con base logistica presso la Lega navale italiana di Follonica e regate nelle acque antistanti la città . Saranno presenti gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, per una manifestazione che promette spettacolo in mare, entusiasmo a terra e un’importante ricaduta sul territorio in termini di visibilità e presenze turistiche. Il Mondiale, che si inserisce nel circuito ufficiale della Federazione italiana vela (Fiv), si svolgerà su cinque giornate di regata e sarà accompagnato da un ricco programma di eventi collaterali per atleti, accompagnatori e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e turismo. Follonica capitale mondiale della vela