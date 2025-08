SpaceX capsula Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale internazionale | sbarca l’equipaggio

La capsula Crew Dragon di SpaceX si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo un viaggio di 15 ore iniziato con il lancio dal Kennedy space center della Nasa. A bordo della navicella quattro astronauti di diverse nazionalità: gli americani Zena Cardman e Mike Fincke (Nasa), la giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Platonov, che sono sbarcati portando a 11 persone l’equipaggio della stazione orbitante. “ Ciao, stazione spaziale! ” ha esclamato Fincke via radio non appena la navicella si è agganciata, mentre era in orbita sopra il Pacifico meridionale. Trascorreranno almeno sei mesi sulla Iss. 🔗 Leggi su Lapresse.it

