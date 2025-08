Sottomarini nucleari americani | classe Ohio trasportano fino a 24 missili balistici Trident II D5 Cosa sappiamo

Le parole di Trump sul dispiegamento dei sottomarini Usa vicino alla Russia hanno sorpreso tutti. Compreso il Pentagono e la Marina militare statunitense, che si sono poi rifiutati di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sottomarini nucleari americani: classe Ohio, trasportano fino a 24 missili balistici Trident II D5. Cosa sappiamo

Bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco, il nuovo piano militare britannico: “Così Londra si prepara alla guerra mondiale” - La politica militare britannica entra in una fase di svolta. Dopo decenni trascorsi a pianificare missioni oltreconfine contro nemici di bassa tecnologia, come accaduto nelle guerre in Iraq e Afghanistan, la Gran Bretagna rivede radicalmente la sua dottrina di difesa per far fronte a uno scenario molto più ampio, complesso e ad alto rischio.

Starmer dichiara guerra alla Russia e annuncia piano di riarmo: 12 nuovi sottomarini nucleari e 15 mldÂŁ per rinnovo arsenale atomico - Anche il Regno Unito dunque, dopo la Germania, e sostanzialmente tutta l'Europa, ha deciso di dichiarare guerra alla Russia Il primo ministro britannico Keir Starmer dichiara la guerra alla Russia e annuncia il piano di riarmo del Paese.

Gb: in arrivo 12 sottomarini nucleari - 5.06 Il Regno Unito costruirĂ fino a 12 sottomarini d'attacco per tenere il Paese e la Nato "al sicuro per decenni": lo annuncia il premier, Keir Starmer,in occasione della presentazione del rapporto sulla difesa strategica ('strategic defence review'), riporta la Bbc.

Alta tensione tra Usa e Russia: il ruolo di Trump e i sottomarini nucleari - Il clima di tensione tra Stati Uniti e Russia si intensifica, con Trump che ordina il movimento di sottomarini nucleari. Segnala notizie.it