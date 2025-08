Il rischio che possa scoppiare un conflitto nucleare tra grandi potenze è sempre più alto. L'ultimo paper dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sul tema ha infatti evidenziato l'emergere di una nuova e pericolosa corsa agli armamenti nucleari, per altro in un momento in cui i regimi di controllo di questi stessi armamenti sono gravemente indeboliti. Le crescenti tensioni internazionali non aiutano certo a limitare i danni, ma anzi li amplificano in un continuo gioco al rialzo. Stati Uniti e Russia sono gli attori da tenere più sotto controllo, come dimostrano gli ultimi avvertimenti verbali scambiati tra Donald Trump e Dmitri Medvedev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sottomarini, maxi siluri e tsunami radioattivi: la sfida atomica tra Russia e Usa entra nel vivo