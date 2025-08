Sottocorona | Ritorno del caldo Ecco il giorno del ribaltone delle temperature

Le previsioni meteo di sabato 2 agosto e dei giorni a venire, con un focus sulle temperature fino al prossimo weekend. Paolo Sottocorona su La7 spiega che si sta verificando al nord un "peggioramento¬†con zone abbastanza estese di fenomeni¬†anche intensi, queste che riguardano le zone intorno al Garda, ma ci sono anche¬†sul Piemonte, sul Friuli Venezia Giulia.¬†Insomma √® una giornata abbastanza critica - spiega il meteorologo -¬† ci sono¬†piogge di una certa consistenza anche sull'Emilia-Romagna, sulle Marche". Al tempo bello. Domenica 3 agosto, per√≤, ci sar√†¬†un deciso miglioramento al nord, a eccezione di qualche fenomeno intenso¬†nell'Alto Adriatico e la Romagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Sottocorona: "Ritorno del caldo". Ecco il giorno del ribaltone delle temperature

