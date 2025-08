Sottil | Il Modena tra le migliori Lotteremo con Palermo Venezia Monza ed Empoli

l tecnico, il debutto con la Samp e una squadra pronta: "Sintonia, tempismo e ambizioni: siamo competitivi. E vincere a questo punto ci vorrebbe.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sottil: "Il Modena tra le migliori. Lotteremo con Palermo, Venezia, Monza ed Empoli"

Modena, è Andrea Sottil il nome più caldo per la panchina - Modena, 6 giugno 2025 – Non sarà Andrea Pirlo (per lui pronta la panchina del Dubai United), molto probabilmente nemmeno Luca D'Angelo (molto legato alla piazza di La Spezia e da altri due anni di contratto).

Modena: Andrea Sottil favorito per la panchina, si punta sul sistema a tre difensori - Detto la prossima settimana sarà momento chiave per la panchina del Modena e che, ad oggi, è Andrea Sottil il candidato più caldo a sostituire Paolo Mandelli, ciò che la dirigenza canarina ha fatto vedere nelle varie chiacchiere fatte coi "papabili" ci porta ad intraprendere una strada tattica abbastanza chiara.

