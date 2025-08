Sosteniamo Lorenzo Al via una raccolta fondi

Una gara. Ma in palio non ci sono podi, medaglie, premi, qualificazioni alle Olimpiadi. Perché quella in corso è una gara di affetto e di solidarietà concreta per Bonni, Lorenzo Bonicelli, l’atleta di 23 anni di Abbadia Lariana, promessa azzurra degli anelli, che durante le Universiadi estive in Germania è stato vittima di un incidente. A lanciare la sfida è Paolo Gilardoni, presidente dll’Asd Ghislanzoni Gal di Lecco, la squadra di Lorenzo, che ha organizzato una raccolta fondi online. I soldi serviranno per garantirgli le cure e la riabilitazione migliori. L’obiettivo iniziale è di 90mila euro, ma probabilmente l’asticella verrà alzata, perché in un paio di giorni sono stati donati 50mila euro: chi mille euro, chi 500, chi 15, ognuno di oltre un migliaio di donatori, molti anonimi, a seconda della proprie possibilità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sosteniamo Lorenzo". Al via una raccolta fondi

In questa notizia si parla di: lorenzo - raccolta - fondi - sosteniamo

Presentazione in anteprima della raccolta di racconti pisani 'Quando la città dorme' di Lorenzo Cantini - Lorenzo Cantini torna in libreria con una raccolta di racconti (Marchetti Editore, pp. 228, 15 euro) ambientati in una Pisa metaforica.

Verso la raccolta differenziata da Pallavicino a San Lorenzo: tavolo tecnico tra Rap e circoscrizioni - Estensione della raccolta differenziata a Palermo: al via il terzo step nei quartieri San Lorenzo, Pallavicino e Villaggio Ruffini.

Un parco per Lorenzo. Sono già 17mila euro con la raccolta fondi - Mentre la raccolta fondi indetta dagli amici di Lorenzo Mezzalana, il giovane scomparso in seguito ad un tragico incidente stradale in moto a Polverigi lo scorso 2 luglio, prosegue spedita per riqualificare il campetto tra le vie Elia e Buozzi, parallelamente le autorità comunali sono al lavoro per provvedere all’intitolazione dello stesso campetto alla memoria del 29enne che ha lasciato un segno indelebile nella comunità falconarese.

Sosteniamo Lorenzo. Al via una raccolta fondi; Abbadia. #insiemeaBonni, lanciata una raccolta fondi per Lorenzo Bonicelli; Grave infortunio in gara: oltre 22mila euro raccolti per Lorenzo Bonicelli.

"Sosteniamo Lorenzo". Al via una raccolta fondi - Non solo per l’alteta che è ma, per la persona straordinaria che conosciamo" . ilgiorno.it scrive

Incidente Bonicelli: la Ghislanzoni lancia la raccolta fondi per sostenerlo - La societa di Lecco del ginnasta infortunatosi gravemente alle Universiadi ha gia raccolto oltre 10mila euro in poche ore ... Lo riporta msn.com