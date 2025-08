Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto i carabinieri della Tenenza di Zingonia e della Stazione di Osio Sotto hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Verdellino, Ciserano e Boltiere, volto al contrasto del fenomeno dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Durante il servizio i militari hanno sanzionato due clienti sorpresi in atteggiamenti inequivocabili con prostitute, in violazione dell’ordinanza comunale in vigore a Ciserano. Il valore delle sanzioni ammonta complessivamente a 1.000 euro. L’operazione, svolta con l’impiego di piĂą pattuglie, ha poi portato al controllo di alcuni cittadini extracomunitari di origine brasiliana, di etĂ compresa tra i 31 e i 46 anni, risultati irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sorpresi in "atteggiamenti inequivocabili" con prostitute: mille euro di sanzione