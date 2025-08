Sonego parte bene ma Rublev rimonta e vince | gli highlights del match a Toronto

Lorenzo Sonego saluta il Masters 1000 di Toronto. L’azzurro ha lottato, ma alla fine è stato battuto in tre set da Andrey Rublev, testa di serie numero 6 e finalista in Canada lo scorso anno, dove aveva anche eliminato Sinner ai quarti di finale. Il russo ha sconfitto il torinese 5-7 6-4 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco, in rimonta, dopo un ottimo inizio di Sonego che lasciava ben sperare. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sonego parte bene, ma Rublev rimonta e vince: gli highlights del match a Toronto

