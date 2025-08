Un grave lutto ha colpito le Blue Girls Bologna: giovedĂŹ, dopo una lunga battaglia contro un’implacabile malattia, è venuta a mancare Veronica Casella, head coach anche in questa stagione della formazione di Pianoro e figura di riferimento del movimento del softball azzurro. Le felsinee, che dovevano affrontare oggi gara3 della semifinale playoff al Buscherini contro l’ Italposa ForlĂŹ, hanno ovviamente chiesto e ottenuto il rinvio a domani del match che avrebbero dovuto disputare oggi al ‘Buscherini’. Oggi, infatti, verranno celebrati i funerali. Nata a Bologna nel 1987, dopo una carriera da giocatrice che l’aveva vista in campo sia sul diamante di Macerata che su quello di Pianoro, Casella è diventata con il tempo una delle colonne del club emiliano, universalmente apprezzata per le capacitĂ , la passione, l’empatia e la disponibilitĂ . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Š Sport.quotidiano.net - Softball serie A1. Lutto nelle file del Pianoro. Semifinale posticipata a domani