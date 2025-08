Sindone di Torino | cosa rivela la nuova simulazione 3D Confermata l’ipotesi del manufatto medievale

Torino, 2 agosto 2025 - La Sindone, conservata nel Duomo di Torino e oggetto di culto religioso,  è il risultato di un tessuto steso su una scultura a bassorilievo e non su un corpo umano. È quanto emerge dalla simulazione 3D pubblicata sulla rivista Archaeometry condotta dall'esperto brasiliano Cicero Moraes, noto per le ricostruzioni tridimensionali dei volti di molti personaggi storici, da Antonio da Padova a Francesco Petrarca. La nuova analisi conferma l'ipotesi che il lenzuolo di lino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo con segni compatibili con quelli di un condannato alla crocifissione e descritti nella passione di Gesù, è un artefatto medievale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sindone di Torino: cosa rivela la nuova simulazione 3D. Confermata l’ipotesi del manufatto medievale

