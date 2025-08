Festa grande presso la residenza per anziani di San Mauro Pascoli per i 100 anni di Silvana Alessandri. Nata il 30 luglio 1925 a San Mauro in Valle di Cesena, nel 1937 va ad abitare a Fiumicino frazione di Savignano sul Rubicone, il 26 dicembre 1943 si sposa con Luigi Della Pasqua di Santarcangelo di Romagna, contadino e del quale rimane vedova nel 1961. Dopo avere aiutato il marito nel lavoro dei campi, nel 1962 si trasferisce a San Mauro Pascoli e fino alla pensione lavora nello storico e primo calzaturificio di San Mauro Pascoli Mir Mar e poi da Violacci. Silvana e Luigi hanno avuto due figli figli Dolores scomparsa nel 2009 e Daniele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvana Alessandri ha celebrato cento anni tra musica e affetti