Sicurezza dei commercianti a Salerno | attivato collegamento gratuito al 112

I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno avviato una iniziativa per la sicurezza coinvolgendo gli esercizi commerciali che si trovano nei territori di competenza dei Comandi Stazione di Mercatello, Duomo, Fratte, Vietri sul Mare e San Cipriano Picentino. La prevenzioneI militari, attraverso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Verificatore Sita Sud aggredito alla stazione di Salerno: i sindacati chiedono più sicurezza per i lavoratori del TPL - Nuovo episodio di violenza ai danni di un operatore del trasporto pubblico locale. Nella mattinata di domenica 11 maggio, un verificatore della Sita Sud è stato aggredito mentre era in servizio presso la stazione ferroviaria di Salerno, impegnato nelle operazioni di controllo e gestione dei flussi turistici diretti verso la Costiera Amalfitana.

Aci Salerno e Comune di Castel San Giorgio (SA) per la sicurezza stradale - Un’iniziativa di forte impatto emotivo per gli studenti dell’istituto Cuomo-Milone e del Profagri, fortemente voluta dalla Sindaca Paola Lanzara, alla quale hanno subito offerto la piena disponibilità il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, il Direttore Aci Salerno Giovanni.

L’ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei: il via ai due progetti - Sottoscritto  dal Direttore Generale Gennaro sosto e dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida  il protocollo d’intesa in riferimento ai progetti “ Spiagge Sicure a Positano 2025 ” e “ Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025 ”.

Salerno, baby gang a Torrione: commercianti in campo «Ma non ci lasciate soli».

