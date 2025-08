Sicilia spesi tutti i fondi UE FESR 2014-2020 Schifani | Realizzati oltre 6.500 progetti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schifani: «Obiettivo centrato, certificati 3,8 miliardi di euro». La Regione Siciliana ha ufficialmente completato l’utilizzo delle risorse del Programma FESR 2014-2020, raggiungendo e superando i target stabiliti dall’Unione Europea. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha sottolineato come la certificazione finale della spesa sia stata inviata entro la scadenza del 31 luglio, segnando un importante traguardo per il governo regionale. 3,8 miliardi di euro spesi, oltre 6.500 progetti completati. Il bilancio finale parla chiaro: oltre 6.500 interventi realizzati per un totale di 3,8 miliardi di euro spesi, di cui 3,4 miliardi provenienti direttamente da fondi europei. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, spesi tutti i fondi UE FESR 2014-2020, Schifani: “Realizzati oltre 6.500 progetti”

In questa notizia si parla di: fesr - schifani - sicilia - spesi

Fondi europei, Sicilia da record: spesi quasi 4 miliardi e realizzati 6.500 progetti; Fondi Ue: chiusura Po Fesr 14-20, spese tutte le risorse. Schifani: “Una sfida vinta grazie a impegno e collaborazione”; Sicilia in ritardo sui fondi europei: 700 milioni a rischio entro fine 2026.

Fondi europei, spese tutte le risorse. Schifani: “Obiettivo raggiunto” - PALERMO – “Abbiamo raggiunto l’obiettivo: tutte le risorse UE del Programma Fesr 2014- Si legge su livesicilia.it

Fondi Ue da record in Sicilia, Schifani: “Certificati 3,8 miliardi e realizzati oltre 6500 progetti” - È motivo di grande soddisfazione per il mio governo e per l’intera Regione”. Secondo itacanotizie.it