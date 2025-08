Sicilia fondi Ue 2014-2020 interamente utilizzati | 1,5 miliardi spesi negli ultimi due anni

La Sicilia ha chiuso in positivo la programmazione europea 2014-2020, certificando l’intera spesa dei fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) entro il termine ultimo del 31 luglio. Un risultato che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha definito “motivo di grande soddisfazione”, sottolineando l’impegno dell’esecutivo nel garantire l’impiego ottimale delle risorse comunitarie. Un traguardo raggiunto con efficienza. Renato Schifani L’operazione, tutt’altro che scontata, ha visto la realizzazione di oltre 6.500 progetti per un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi provenienti da fondi UE. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sicilia, fondi Ue 2014-2020 interamente utilizzati: 1,5 miliardi spesi negli ultimi due anni

