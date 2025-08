Si lancia dall’auto in corsa sull’A22 | donna in gravi condizioni

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 1° agosto, sull’autostrada A22, dove una signora di 49 anni si è lanciata fuori da un’auto in corsa guidata dal marito.Ancora non si conoscono le cause del gesto. Secondo le prime informazioni, il fatto è avvenuto tra i caselli autostradali di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

