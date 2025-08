Si avvicina alla famiglia nonostante i divieti | arrestato

Scena da film all’alba di ieri a Falerone, dove un uomo, dopo essere andato in escandescenze, tenendo sotto scacco i propri familiari, viene arrestato dai carabinieri. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 di ieri: un uomo, che era stato precedentemente raggiunto da un divieto di avvicinamento alla propria famiglia, nonostante la limitazione ha deciso comunque di recarsi presso l’abitazione; questo sarebbe avvenuto qualche ora prima, ma una volta sul posto l’uomo è andato in escandescenze, e in qualche modo i parenti sarebbero riusciti a contattare i carabinieri. In pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio si sono recati sul posto, ma l’arrivo dei militari ha ulteriormente alterato l’uomo, che si sarebbe barricato nell’abitazione posta al primo piano di una palazzina, tenendo i propri congiunti segregati in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

