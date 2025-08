Sgomberata la casa ‘occupata’ Allacci abusivi e spaccio di droga Il blitz dopo l’ordinanza del sindaco

Lucca, 2 agosto 2025 – Blitz della polizia in un immobile di via Trenta: sgomberati tredici ragazzi extracomunitari che vivevano ammassati lì abusivamente. Possono ora tirare un respiro di sollievo i residenti della zona e i legittimi proprietari della villetta, Claudio e Stefano Giusti, che dopo una vicenda lunga e travagliata – e non ancora legalmente conclusa – potranno riprendere possesso della casa di famiglia, oggi lasciata nel totale degrado e corredata da un’immensa discarica abusiva. Una storia nella storia che parte da lontano, quando il padre dei due fratelli lascia l’immobile in usufrutto gratuito alla compagna, che rimane a vivere lì con i due figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgomberata la casa ‘occupata’. Allacci abusivi e spaccio di droga. Il blitz dopo l’ordinanza del sindaco

