"Qualche eventuale nuovo innesto? Eventualmente dopo il ritiro". Taglia corto sull’argomento Josè Cianni, dt della Recanatese, ed il ragionamento, come si suol dire, non fa una piega. Intanto queste prime settimane di lavoro sono estremamente preziose proprio per un’effettiva valutazione del materiale che si ha a disposizione. Lo staff, prendendo visione di tutti i componenti della rosa, avrà modo quindi di farsi idee precise perché, seppur non ci siano impegni agonistici se non i famosi allenamenti congiunti, il campo è sempre sovrano in tal senso. Inoltre, in questa fase, la pazienza è davvero una virtù fondamentale, intesa non tanto come atteggiamento neutro di fronte agli eventi quanto come capacità di aspettare, cogliendo l’occasione giusta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. "Recanatese, acquisti?. Vediamo dopo il ritiro»