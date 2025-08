Serie D Domani sera amichevole Seravezza-Camaiore E lunedì saranno svelati i nove gironi

Lunedì è il gran giorno della composizione dei gironi di Serie D, categoria che quest’anno torna a 162 squadre. per cui riecco i “classici“ 9 gironi a 18. Sono stati ufficializzati i ripescaggi della sarda Cos Sarrabus Ogliastra, della toscana Follonica Gavorrano e della laziale Montespaccato. Nel SudCentro Italia (dalle Marche e dal Lazio in giù) sono presenti 70 squadre quando i posti “disponibili” sono 72. Per cui qualche team di Umbria o Emilia Romagna andrà “abbassato” nel Girone F. Considerato che la laziale Flaminia Civita Castellana ha chiesto la conferma nel girone E allora saranno probabilmente 3 le squadre che scaleranno nell’F (probabilmente le romagnole Sammaurese, San Marino e Tropical Coriano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Domani sera amichevole Seravezza-Camaiore. E lunedì saranno svelati i nove gironi

