Serie A2 lunedì 4 agosto inizia la preparazione sotto la guida di coach Caja Il 19 si va a Rieti La Fortitudo aspetta la Flats Service

Ancora una manciata di giorni e poi prenderà definitivamente il via la stagione 20252026 della Fortitudo di coach Attilio Caja, che lunedì 4 agosto si radunerà (ancora da capire se sarà PalaZola o PalaDozza) per l’apertura del cantiere che porterà l’Aquila ai primi scrimmage precampionato. Il 19 si scenderà poi a Rieti, il 22 e 23 a Riccione (al Playhall giocheranno Fortitudo, Pesaro, Forlì e Cividale per l’evento organizzato da Dolphins Riccione in collaborazione con V Magazine e patrocinato dal Comune riminese) e il 27 e 31 al PalaZola rispettivamente contro Cento e Montecatini. Settembre si aprirà il 4 e 5 con il torneo di Caserta (in campo i padroni di casa, Scafati e Virtus Roma), antipasto dell’ultimo impegno contro l’Urania Milano prima del debutto in Supercoppa del 13-14 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2, lunedì 4 agosto inizia la preparazione sotto la guida di coach Caja. Il 19 si va a Rieti. La Fortitudo aspetta la Flats Service

In questa notizia si parla di: lunedì - agosto - coach - caja

Eclissi solare in Italia lunedì 2 agosto 2027, durerà 6 minuti e sarà l'ultima così lunga prima del 2114 - Eclissi totale di sole del 2 agosto 2027, tutto quel che c'è da sapere e in quali zone d'Italia sarà maggiormente visibile

Via Padova, lavori notturni da lunedì 14 luglio a metà agosto - Milano, 12 luglio 2025 - Da lunedì 14 luglio ma entro metà agosto saranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione della carreggiata di via Padova nel tratto compreso tra via Giacosa e via Anacreonte.

La programmazione di casa del cinema al giardino pubblico da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto luglio 2025 - Lunedì 28 luglio, la settimana si apre con Napoli - New York di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Tomas Arana, Antonio Catania.

A2, lunedì il raduno anticipato da Caja perché ci saranno tanti nuovi giocatori da amalgamare. Fortitudo, ultimi giorni di riposo. Due settimane per rivedere il Fante; Fortitudo Bologna, raduno il 4 agosto e il 18 il saluto ai tifosi; Fortitudo, un debutto da paura. Subito l’esame Roseto per Caja.