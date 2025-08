Serata anni Ottanta nel borgo medievale Un tuffo nelle hit

ZAVATTARELLO (Pavia) L’Oltrepò Pavese si prepara a rivivere la magia degli anni Ottanta con un evento che promette di far ballare tutti sotto le stelle. Stasera Zavattarello ospiterà un imperdibile " Retro party " che unirà musica live, dj set e i sapori autentici della tradizione locale. La serata al campo sportivo del piccolo borgo medievale inizierà alle 19 e proseguirà fino a tarda notte. Il programma offre un mix di intrattenimento e gastronomia. Previste grigliate, patatine fritte, salumi e formaggi locali, da gustare sulle note delle band Mad Puffin e Tso. Dj set anni ‘80 per ballare sulle hit intramontabili del decennio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serata anni Ottanta nel borgo medievale. Un tuffo nelle hit

