Segreteria Pd Tosiani | Non c’è nessuno scontro Coinvolgeremo gli iscritti

La soluzione Marika Menozzi segretaria a tempo, scaturita dopo il ’falò di confronto’ tra i maggiorenti del partito, permetterà di tirare il fiato per il periodo della Festa. Il segretario regionale del Partito democratico Luigi Tosiani, che nei giorni scorsi ha partecipato all’ ’unità di crisi’, fa il punto sulla tensione di questi giorni. Tosiani, Modena a livello regionale vi dà particolari grattacapi. È indice di vitalismo o di debolezza del partito? " Modena ha dato prova di grande forza nel quadro degli ultimi passaggi elettorali in Emilia-Romagna, penso alle sfide amministrative vinte nei comuni lo scorso anno, al voto di Modena città , al contributo decisivo per l’elezione del presidente Michele de Pascale e dell’affermazione del nostro partito in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

