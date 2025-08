Segre spiega perché su Gaza non si deve usare la parola genocidio | Troppo carica di odio e viene usata per vendetta

«Se in Israele il problema è quello di arrestarsi sull’orlo dell’abisso, qui in Europa il problema è duplice: aiutare israeliani e palestinesi che in quell’abisso rischiano di sprofondare, ma al tempo stesso non far dilagare qui la barbarie culturale che un acritico arruolamento su uno o sull’altro dei due fronti più estremi sta producendo. Per questo mi sono sempre opposta e continuo ad oppormi a un uso del termine genocidio che non ha nulla di analitico, ma ha molto di vendicativo. E’ uno scrollarsi di dosso la responsabilita’ storica dell’Europa, inventando una sorta di contrappasso senza senso, un ribaltare sulle vittime del nazismo le colpe dell’Israele di oggi dipinto come nuovo nazismo». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: segre - spiega - gaza - deve

Non si fermano i raid israeliani a Gaza, nonostante la tregua umanitaria di 10 ore al giorno annunciata ieri da Tel Aviv: secondo l’agenzia di stampa Wafa, sarebbero 13 i palestinesi morti a causa dei bombardamenti delle ultime ore e 30 almeno i feriti. Vai su Facebook

Segre spiega perché su Gaza non si deve usare la parola genocidio: «Troppo carica di odio e viene usata per vendetta; Segre: «La parola genocidio ha molto di vendicativo»; Liliana Segre: Provo repulsione per il governo di Netanyahu. A Gaza stragi di civili, ma non è genocidio.

Segre spiega perché su Gaza non si deve usare la parola genocidio: «Troppo carica di odio e viene usata per vendetta» - La senatrice a vita: «Israele non è né l'erede né il rappresentante degli ebrei europei vittime della Shoah». Lo riporta msn.com

Liliana Segre: "Israele sprofondato in un simile abominio è straziante, ma mi oppongo alla parola genocidio" - La replica della senatrice a vita a David Grossman: "Mi sono sempre opposta e continuo ad oppormi a un uso del termine genocidio che non ha nulla di ... Riporta huffingtonpost.it