di Simone Cioni EMPOLI Come era ampiamente preventivabile dopo l'arrivo di Fulignati, l' Empoli ha girato in prestito al Livorno in Serie C il giovane portiere Jacopo Seghetti. Questo il suo 'momentaneo' saluto al club azzurro. "Empoli è stata la mia casa, il luogo dove sono cresciuto come calciatore e come persona – ha postato l'estremo difensore di San Miniato sul proprio profilo social –. Ora inizia una nuova entusiasmante avventura e porterò con me tutto ciò che ho imparato qui. Grazie di cuore a tutti. A presto". Intanto, però, il calcio mercato dell'Empoli resta molto attivo anche in entrata.

Seghetti saluta e Obaretin arriva. Diversi tavoli aperti per l'attacco