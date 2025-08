Pontedera di nuovo in campo. Oggi alle 18 al Mannucci la squadra di Menichini ospita il Tau Calcio, formazione di Altopascio. Dopo il 2-2 di sabato scorso a Peccioli contro il Pisa B, questa per i granata è la seconda uscita amichevole stagionale a distanza di due settimane dall’inizio del raduno, prima gara contro una squadra "vera", che milita in Serie D e che da quest’anno è allenata dall’ex Ivan Maraia. Per Menichini è l’occasione per imprimere ancora di più il suo marchio ad un complesso che proseguirà a muoversi secondo il 4-2-3-1. Considerando che il tecnico darà spazio a tutti anche stavolta, come ha fatto nell’occasione precedente, e considerando di avere disponibili, rispetto alla sfida col Pisa, anche Tempre e Vona, nell’occasione bloccati da guai muscolari, non è escluso di poter vedere dall’inizio Vannucchi in porta, una linea difensiva composta da destra a sinistra da Perretta, Corradini, Vona e Migliardi, due mediani come Milazzo, o Pietra, e Ladinetti, e tre mezzali Vitali, Scaccabarozzi e Polizzi dietro al centravanti Andolfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo test granata. E Ianesi piace alla Samp