Se penso a come si spaventava anche solo per l’acqua mi sale il nervoso | Stash dei The Kolors salva un cagnolino abbandonato tra gli escrementi – IL VIDEO

Stash dei The Kolors si stava recando, ieri 1 agosto, a Vieste, in Puglia, per un concerto, ma tutto d’un tratto si è imbattuto in un cagnolino abbandonato e impaurito. “Abbiamo appena assistito a questo scempio sulla Sp53 all’altezza di Mattinatella in direzione Vieste. Per favore aiutateci a denunciare questo schifo”, ha scritto sui social, accompagnando le parole con un video. E ancora: “Stiamo provando a contattare gli enti di competenza, ma non riusciamo ad avere risposta”. Tutto poi si è risolto al meglio: “Siamo riusciti a denunciare il tutto ai carabinieri. Siamo in contatto telefonico con loro che si stanno recando sul posto (è su una strada statale!) per salvarlo da quella situazione infernale! Se penso a come si spaventava anche quando gli mettevamo l’acqua mi sale il nervoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se penso a come si spaventava anche solo per l’acqua mi sale il nervoso”: Stash dei The Kolors salva un cagnolino abbandonato tra gli escrementi – IL VIDEO

