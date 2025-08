Se le euro toghe si sostituiscono al governo Meloni

La Corte di Giustizia dell’Ue entra a gamba tesa contro il governo italiano: uno Stato membro – dice – non può designare un Paese terzo come “sicuro” se non garantisce tutela a tutte le categorie di persone. La sentenza, nata da un ricorso di due migranti bengalesi rimpatriati dall’Italia, è un assist all’Anm – che . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Se le euro toghe si sostituiscono al governo Meloni

In questa notizia si parla di: governo - euro - toghe - sostituiscono

Statali, aumenti fino a 480 euro al mese: come cambia la busta paga e per chi, il piano del Governo - Il governo stanzia 190 milioni di euro per livellare il salario accessorio dei dipendenti ministeriali, colmando le disparitĂ tra le diverse amministrazioni.

Giochi invernali Milano-Cortina, il governo stanzia altri 800 milioni di euro pubblici per le Olimpiadi “a costo zero” - Si aggiungono altri 800 milioni di euro al conto del denaro pubblico finito nelle venture Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quelle che dovevano essere a costo zero per le casse dello Stato.

Salario minimo, il governo chiude la partita: entro maggio i 9 euro l’ora saranno definitivamente affossati - La fine del salario minimo si avvicina. “Entro maggio” la proposta delle opposizioni di introdurre una paga minima oraria di 9 euro verrà definitivamente accantonata con l’approvazione della delega sull’equa retribuzione, ovvero il testo della maggioranza che ha soppresso quello sul salario minimo.

La designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso contro la procedura di frontiera nei Cpr in A Vai su Facebook

Uber files, ecco gli italiani che hanno lavorato per il colosso dei trasporti.

Volano le toghe. È rissa tra magistrati dopo le mail de Il Tempo - Quelle spese pazze a bilancio per quasi 590mila euro che scatenano il regolamento di conti tra toghe. iltempo.it scrive

Rognoni: nessun governo delle toghe - TGCOM24 - "Non c'è nessun governo delle toghe; c'è il governo della Repubblica, c'è la Costituzione che tutto ingloba, assegnando a ciascuno il proprio posto: all'ordine giudiziario come al potere ... Scrive tgcom24.mediaset.it