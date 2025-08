Se il genocidio a Gaza non finisce anche Israele sparirà | parla lo storico israeliano Bartov

L’intervista di Fanpage.it a Omer Bartov, accademico israeliano di fama mondiale. Storico dell’Olocausto, ex ufficiale IDF, oggi accusa il suo Paese del peggior crimine: "Colpiscono deliberatamente le nascite. Non è più guerra contro Hamas, è annientamento. Il 7 ottobre non ha dato a Israele una ‘licenza di genocidio’". E se continua così "nemmeno lo Stato ebraico potrà sopravvivere: Israele finirà ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - genocidio - storico - israeliano

