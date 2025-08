se hijazi ci attacca vuol dire che siamo dalla parte giusta

Ci ha provato l'Unione Europa a tapparci la bocca ai tempi della commissione Libe, una specie di tribunale speciale sovietico sulla libertà di stampa che, come primo atto, censura un giornalista dal dibattito, in quel caso era chi vi scrive ma soprattutto Il Tempo. Bruxelles e Ursula non ci sono riusciti. Figuriamoci se ci può riuscire lei, Signor Suleiman Hijazi, personaggio che si presenta nel nostro Parlamento dopo avere spifferato ai quattro venti la sua vicinanza con Hamas, a negarla e darci lezioni di democrazia quando esplode il caso e gli italiani si domandano a che titolo ci fosse lei nel palazzo che simboleggia il contrario di ciò che professano loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

