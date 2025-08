Scuole aperte in estate i genitori in subbuglio | I nonni lavorano più di prima e sono anziani il supporto familiare non è più quello di una volta Il Piano del Ministero non basta

Le lunghe pause estive rappresentano un acceleratore delle disuguaglianze educative nel sistema scolastico italiano, creando un divario significativo tra territori e famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida - Saranno chiuse le scuole di Pozzuoli domani, 14 maggio, per la prosecuzione dei controlli dopo il terremoto; aperte, invece, a Napoli, Bacoli e Monte di Procida.

Terremoto, Cosenza: "A Napoli nessun danno. Le scuole restano tutte aperte" - "La città di Napoli non ha avuto alcun danno e le scuole restano tutte aperte". Così l'assessore Edoardo Cosenza ha commentato dopo l'incontro con la protezione civile in seguito allo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei, con scosse di 4.

Terremoto a Napoli, scuole aperte domani 14 maggio: nessun danno alle strutture - Domani, 14 maggio, scuole aperte a Napoli: ultimate le verifiche dei tecnici de Comune dopo le forti scosse di terremoto, non ci sono stati danni significativi.

Scuole aperte anche a luglio per aiutare i genitori? In Alto Adige si discute una proposta che divide: supporto alle famiglie o invasione del tempo dei bambini? Forse la vera emergenza è il lavoro che chiede troppo, non l’estate che dura troppo. Leggi l’ar Vai su Facebook

Scuole aperte in estate, i genitori in subbuglio: I nonni lavorano più di prima e sono anziani, il supporto familiare non è più quello di una volta. Il Piano del Ministero non basta

Aprire le scuole d'estate? Piace ai genitori, non ai docenti. Il piano del governo cresce, ma i progetti restano facoltativi e a macchia di leopardo - Se le famiglie festeggiano a fronte di un aumento dei progetti, i sindacati sono sul piede di guerra: «I ...

"Scuole Aperte" per sperimentare un modello di comunità educante: finanziato il progetto del Comune di Reggio Emilia - La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro secondo il modello reggiano che valorizza l'ascolto, la reciprocità e la centralità del bambino e della famiglia.