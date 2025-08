Scuola e tempo libero le voci principali tra gli investimenti

Nell'ultimo consiglio comunale di Terre del Reno all'ordine del giorno vi era l'approvazione della salvaguardia degli equilibri e dell' assestamento generale di bilancio, passaggio fondamentale per verificare la tenuta dei conti pubblici e aggiornare le previsioni di spesa e investimento alla luce delle risorse effettivamente disponibili. "Il nostro bilancio comunale mantiene alti livelli di soliditĂ e affidabilità – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Filippo Marvelli (nella foto) – Anche in questa fase di assestamento riusciamo a coprire tutte le esigenze dei vari settori utilizzando quasi esclusivamente risorse comunali, senza ricorrere in modo significativo all'avanzo disponibile".

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA - La violenza contro le donne costituisce una piaga sociale che richiede un impegno collettivo e interventi mirati fin dalla giovane età .

Scuola, oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e messa in sicurezza di mense scolastiche, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Roccasecca, successo per l'attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria - Si è rivelata una scelta giusta quella voluta dall’amministrazione comunale di Roccasecca, di concerto con il locale istituto omnicomprensivo.

Virgo Vox: un coro di voci femminili che già fa scuola - Panorama - Perchè il loro modo di fare musica è completo: studio, formazione, cura del dettaglio, capacità di ascolto. Si legge su panorama.it