Scoprire le cause dei tumori Pistoia prosegue il Progetto Strap

Pistoia, 2 agosto 2025 – ProseguirĂ fino alla fine del 2025 il “Progetto Strap”, lo studio di approfondimento sui tumori rari nell’area pistoiese promosso dall’Azienda Usl Toscana Centro, in collaborazione con Arpat, Ispro e il Comune di Serravalle Pistoiese. Lo ha deliberato nei giorni scorsi la direzione generale dell’azienda sanitaria, approvando l’addendum all’accordo di collaborazione giĂ in essere e destinando ulteriori risorse al monitoraggio ambientale. Il progetto, avviato nel 2023 con un finanziamento regionale di 80mila euro, nasce per indagare un cluster di sarcomi rilevato nel territorio di Casalguidi-Cantagrillo, nel Comune di Serravalle, ma guarda anche all’intera area che comprende i comuni di Pistoia, Quarrata, Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoprire le cause dei tumori. Pistoia, prosegue il “Progetto Strap”

In questa notizia si parla di: progetto - tumori - pistoia - strap

Tumori ginecologici: grazie al Progetto EVA arriva al Policlinico un ecografo hi-tech per lo screening precoce - Nel settembre del 2024, Modena Aiutiamoci ha lanciato il Progetto EVA, una campagna di raccolta fondi per acquistare un costoso ecografo allo scopo di potenziare lo screening e la diagnosi precoce per le pazienti a rischio di sviluppare tumori ginecologici, seguite dalla struttura complessa di.

Un nuovo ambulatorio attivo nei weekend e festivi all’Istituto Tumori: al via il progetto “Sempre Accanto”: - Un nuovo ambulatorio per non lasciare mai soli i pazienti oncologici, nemmeno nei giorni critici. Questo l'intento con cui è stato ideato il progetto "Sempre Accanto – Ambulatorio di continuità e supporto", attivato dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che sarà operativo ogni sabato.

Scoprire le cause dei tumori. Pistoia, prosegue il “Progetto Strap”.

Scoprire le cause dei tumori. Pistoia, prosegue il “Progetto Strap” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Animali e malati di tumore. Il progetto del Comune - Il Comune attiverà un progetto per il benessere psicofisico dei pazienti oncologici, finanziato dalla Regione con 11. msn.com scrive