Scontro tremendo in autostrada poi l’incendio Tragedia all’alba

Un boato nella notte, poi le fiamme. L'alba sull'autostrada tra la A4 e la A13 si è aperta con una tragedia: due furgoni si sono scontrati in maniera violenta nei pressi dello svincolo di Padova Sud, in un punto cruciale della rete viaria veneta. Erano le 4:30 del mattino di sabato 2 agosto, quando si è verificato l' incidente. Subito dopo l'impatto, i veicoli hanno preso fuoco. Uno dei due conducenti è morto sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari del Suem 118, per lui non c'era già più nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione è fallito. L' identità della vittima non è stata ancora resa pubblica.

