Scontro auto-moto sulla via Tiburtina | donna in gravissime condizioni FOTO

Un impatto violentissimo quello avvenuto tra un’auto e una moto lungo la Tiburtina prima delle 8 di questa mattina, sabato 2 agosto. Così violento che l’auto si è ribaltata e la moto è finita contro il muretto, oltre il marciapiede. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappA ricostruire la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

