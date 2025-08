La sentenza sulle procedure per i migranti della Corte Ue sta mettendo all’angolo il governo: il Tavolo asilo e immigrazione ha reagito duramente. Ecco cosa ha chiesto. “ La Corte di Giustizia Ue sconfessa il modello Albania. Il governo italiano ha costruito un impianto fuori dalla legalità europea ”. È la reazione del Tavolo asilo e immigrazione, di cui fa parte anche Medici senza frontiere, alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. (ANSA FOTO) – Notizie.com I giudici si sono espressi in merito alle procedure da attivare per i migranti che giungono in Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sconfessato il modello Albania, il Tavolo asilo e immigrazione contro Giorgia Meloni: “Stop al protocollo con Tirana”