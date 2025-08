Scocca l’ora della verità Leon e Folgore | i calendari

Lunedì alle 17 sapremo i nomi delle avversarie dell’ AC Leon che dopo tre anni torna ad affacciarsi sul palcoscenico della Serie D. Ovviamente per competere e per restarci. Dopo un lungo travaglio la Lega Nazionale Dilettanti ieri a mezzogiorno ha finalmente comunicato la data per conoscere la composizione dei gironi. Spettatrice interessata anche la Folgore Caratese. Ufficiali i ripescaggi di Cos Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato; non ce l’ha fatta la Caronnese il cui passaggio in D avrebbe garantito un posto in più in Eccellenza (Agrate?). La Leon intanto si allena da lunedì agli ordini di mister Vullo e questo pomeriggio alle 17 a Vimercate (ingresso gratuito) sosterrà la prima amichevole con la Biellese, formazione di pari categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

