Scivola per diversi metri sul Monte Faito | escursionista elitrasportato al Ruggi

Intervento del Soccorso alpino e speleologico della Campania nel pomeriggio di ieri per due escursionisti in difficoltà sul Monte Faito. Uno dei due ragazzi è scivolato per vari metri, procurandosi diverse ferite. Il salvataggio Il compagno di escursione ha allertato la Centrale operativa 118 di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Morto scialpinista piemontese: è precipitato dal Monte Bianco scivolando per 700 metri - Uno scialpinista piemontese è morto ieri mattina precipitando dal Monte Bianco. Il 42enne Davide Mazzina è scivolato per circa 700 metri dal versante Nord dell’ Aiguille du Midi (parte francese) mentre era in gita con due compagni.

Tragedia sul Monte Bianco: scialpinista piemontese precipita per 700 metri - È un scialpinista piemontese, originario della provincia di Torino, la vittima del tragico incidente avvenuto nella mattina di giovedì sul versante francese del Monte Bianco.

Precipita per 700 metri sul Monte Bianco per un "errore tecnico": morto sciatore italiano di 31 anni - È un giovane torinese di 31 anni la vittima di un drammatico incidente avvenuto sul fronte francese del Monte Bianco, nel territorio di Chamonix, una delle vie classiche dello scialpinismo estremo.

#Vico Equense - Escursionista ferito sul Monte Faito, salvato dal Soccorso Alpino Scivola per diversi metri sotto la Chiesa di San Michele: recuperato con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Salerno. L’amico illeso accompagnato a valle in sicu… https://ift Vai su X

Paura sul Monte Faito: escursionista ferito dopo una caduta, salvato con l’elisoccorso - Intervento del Soccorso Alpino Campania e dell’elisoccorso 118 per due ragazzi bloccati sotto la chiesa di San Michele: uno è finito in ospedale a Salerno ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Vico Equense - Escursionista ferito sul Monte Faito, salvato dal Soccorso Alpino - Scivola per diversi metri sotto la Chiesa di San Michele: recuperato con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Salerno. Lo riporta stabiachannel.it