Il rilancio dell’entroterra parte da Force. Ieri nel piccolo centro Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, ha voluto ribadire la volontà di difendere il ‘diritto a restare’. Ciò avverrà attraverso una proposta di legge presentata alla Camera per sottrarre 6 miliardi, destinati al ponte sullo stretto di Messina, per indirizzarle invece su sanità , trasporti e sviluppo delle aree interne che lottano contro lo spopolamento. "Queste zone dell’Italia non sono periferie dimenticate – ha detto Schlein –, bensì costituiscono il cuore vivo e spesso ignorato del nostro Paese. Sono terre ricche di bellezza, storia, saperi e relazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schlein e Ricci a Force: "I fondi alle aree interne?. Dal ponte sullo Stretto"