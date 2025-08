Schianto tremendo in autostrada poi l’incendio | tragedia all’alba

Un grave incidente si è verificato all’alba di sabato 2 agosto, segnando tragicamente la giornata estiva. Erano le 4:30 del mattino quando due furgoni sono entrati in collisione con violenza, generando un forte boato che ha risvegliato la quiete notturna. A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, scatenando un incendio che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Leggi anche: Alessandro Venier, è svolta nelle indagini: perchĂ© l’ha ucciso. “Dovevo farlo” Incidente sull’A13, scontro tra due furgoni. Tragico schianto lungo il tratto autostradale tra la A4 e la A13, nei pressi dello svincolo di Padova Sud, dove due furgoni si sono scontrati, per poi prendere fuoco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Schianto tremendo in autostrada, poi l’incendio: tragedia all’alba

In questa notizia si parla di: alba - schianto - tremendo - autostrada

Un’altra vita spezzata. Dopo lo schianto in moto il volo dentro al torrente. Trovato soltanto all’alba - "Ha chiamato Samuel?". L’ansia che sale ogni minuto che passa. Il cellulare che squilla a vuoto. Il terrore che sia successo qualcosa di grave, la telefonata che nessun genitore vorrebbe fare: una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine perché del ragazzo non c’è traccia, poi una notte passata in bianco senza sapere dove fosse il figlio e poi il mondo che finisce.

Schianto tra cinque auto ed un camion all'alba in A1: feriti e rallentamenti - Poco prima delle ore 7 di sabato 31 maggio si è verificato un incidente lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine/Terre di Canossa in direzione Bologna.

Schianto tra due auto all'alba sulla Treviso-mare, quattro giovani feriti - E' stato di quattro ragazzi feriti lievi, un 22enne di Preganziol, un 23enne di Roncade, un 22enne di Treviso e un 26enne di Zero Branco, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 5.

Una botta tremenda, quella dell'incidente di questa mattina all'alba tra Bitonto e Modugno. Ecco cosa resta dell'auto che ha impattato violentemente contro un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia. Gravemente ferito alla testa il ragazzo di ventun Vai su Facebook

Schianto tremendo in viale Europa, tre ragazzi lottano per la vita: sono in prognosi riservata; Tremendo schianto all'alba, tragedia in A22: morto un motociclista di 24 anni; Tremendo schianto all'alba a Maslianico: motociclista 51enne muore dopo lo scontro con un'auto, resta incastrato sotto la vettura.

Tremendo schianto in autostrada, 7 feriti: morta una donna. Cosa è successo | FOTO - CHIUSA (BOLZANO) – Grave incidente nella mattinata di venerdì 25 luglio sull’Autostrada del Brennero in direzione sud, nel tratto compreso tra Chiusa e Bolzano Nord. Lo riporta nordest24.it