Schianto all' alba due giovani feriti 21enne soccorso con Pegaso

Incidente alle prime luci dell'alba alle porte di Arezzo. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 6,15 circa di questa mattina per un intervento a Campoluci, frazione a nord di Arezzo, per un incidente di auto che ha visto coinvolte due persone.  Un giovane di 21 anni è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: alba - schianto - giovani - feriti

Un’altra vita spezzata. Dopo lo schianto in moto il volo dentro al torrente. Trovato soltanto all’alba - "Ha chiamato Samuel?". L’ansia che sale ogni minuto che passa. Il cellulare che squilla a vuoto. Il terrore che sia successo qualcosa di grave, la telefonata che nessun genitore vorrebbe fare: una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine perché del ragazzo non c’è traccia, poi una notte passata in bianco senza sapere dove fosse il figlio e poi il mondo che finisce.

Schianto tra cinque auto ed un camion all'alba in A1: feriti e rallentamenti - Poco prima delle ore 7 di sabato 31 maggio si è verificato un incidente lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine/Terre di Canossa in direzione Bologna.

Schianto tra due auto all'alba sulla Treviso-mare, quattro giovani feriti - E' stato di quattro ragazzi feriti lievi, un 22enne di Preganziol, un 23enne di Roncade, un 22enne di Treviso e un 26enne di Zero Branco, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 5.

++ AUTO SI SCHIANTA IN A4, FERITI DUE FRATELLI: UNO È GRAVE DOPO ESSERE STATO SBALZATO FUORI ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-a4-schianto-auto-gu Vai su Facebook

Schianto all'alba, due giovani feriti. 21enne soccorso con Pegaso; Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente; Auto con cinque amici a bordo si schianta di notte ad Alba: morto giovane di 22 anni, quattro feriti.

Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente - All’alba una Mercedes con targa straniera è finita contro le barriere di piazza Marvelli All’arrivo dei soccorsi il veicolo era senza guidatore. Riporta msn.com

Incidente all'alba, auto esce di strada e capotta. Due giovani rimangono intrappolati: i pompieri liberano i feriti tagliando la cappotta - Si schiantano con l'auto, i vigili del fuoco salvano due giovani tagliando la capotta. msn.com scrive