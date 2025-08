Schiaffo della Corte Ue sui Crp in Albania il piano b di Meloni e l' intervento della Commissione | Presto nuove misure

Concretizzare nel minore tempo possibile la riforma europea sui "Paesi sicuri" per limitare l'impatto della sentenza della Corte di Giustizia Ue e "mettere in salvo" l'operativitĂ del modello Albania che viene difeso con forza. Sarebbe questo l'obiettivo della premier Giorgia Meloni che davanti. 🔗 Leggi su Today.it

corte - albania - meloni - schiaffo

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

